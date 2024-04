Chodkyňu po zrážke s autom v Tepličke nad Váhom previezli do nemocnice

Teplička nad Váhom 16. apríla (TASR) - Zranenú 56-ročnú chodkyňu po raňajšej zrážke s autom v Tepličke nad Váhom, okres Žilina, previezli do nemocnice. Žena mala prechádzať mimo priechodu pre chodcov a bez viditeľne umiestnených reflexných prvkov. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.



Na základe doterajšieho vyšetrovania policajti zistili, že 54-ročný vodič viedol osobné auto v smere jazdy od obce Terchová do Žiliny. Následne došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k stretu auta s chodkyňou. "Pri dopravnej nehode utrpela 56-ročná chodkyňa zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice. Alkohol u vodiča dychovou skúškou zistený nebol, u chodkyne bol nariadený odber krvi," dodala Kremeňová.



Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú podľa policajnej hovorkyne predmetom vyšetrovania.