Chodkyňu v Košiciach zachytilo auto, skončila v nemocnici

Košice 2. februára (TASR) – Ťažké zranenia utrpela chodkyňa na Festivalovom námestí v Košiciach po tom, ako ju zachytilo auto, ktoré odhodilo po zrážke. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová.



K udalosti došlo v pondelok (1. 2.) krátko pred 13.30 h. Podľa doterajších zistení jazdil 38-ročný Košičan s autom zn. Peugeot 2008 po vedľajšej ceste smerom na ulicu Stará Spišská cesta a vošiel do jazdnej dráhy 20-ročnému vodičovi auta zn. Mercedes Benz, idúcemu po hlavnej ceste od Watsonovej ulice smerom na Triedu KVP. „Výsledkom bola zrážka vozidiel, po ktorej Peugeot 2008 odhodilo na stredový ostrovček, na ktorom v tom čase stála 48-ročná chodkyňa, a následne do stĺpika dopravného značenia,“ spresnila.



Ženu previezla posádka rýchlej zdravotnej pomoci do nemocnice. Ako Ivanová uviedla, podľa predbežného vyjadrenia lekárov utrpela ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti viac ako 42 dní. Policajti u vodičov alkohol v dychu nezistili. „Chodkyňa sa vzhľadom na rozsah svojich zranení dychovej skúške podrobiť na mieste nemohla, preto jej bol v nemocnici na zistenie prítomnosti alkoholu odobratý biologický materiál,“ uviedla s tým, že vodiči zranenia neutrpeli.



Polícia v súvislosti s tým začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Predbežná škoda bola vyčíslená na 14.300 eur. Presná príčina dopravnej nehody, jej bližšie okolnosti, ale i miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.