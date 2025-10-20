< sekcia Regióny
Chodník do Sedielka bude sprístupnený na začiatku letnej sezóny
Autor TASR
Vysoké Tatry 20. októbra (TASR) - Nový turistický chodník do Sedielka, ktorý vznikol počas tohtoročnej rekonštrukcie v Malej Studenej doline, ostáva uzavretý až do začiatku letnej turistickej sezóny 2026. Hoci stavebné práce sú ukončené, chodník zatiaľ nebol oficiálne vyznačený z dôvodu pretrvávajúcej snehovej pokrývky v exponovaných úsekoch. Ako TASR informoval Mikuláš Virág z turistického klubu Hikemates, terénne značenie vykoná Správa Tatranského národného parku (TANAP) pred začiatkom letnej turistickej sezóny.
Sedlo Sedielko je najvyššie turisticky prístupné sedlo vo Vysokých Tatrách, ktoré spája Malú Studenú dolinu so Zadnou Javorovou dolinou. Nový chodník do Sedielka vedie po mierne pozmenenej trase, ktorá bola presunutá na stabilnejšie skalné podložie.
„Na chodníku pribudlo viac než 250 metrov nových reťazí a 300 kovových stupov, čo výrazne zvýši bezpečnosť turistov. Okrem toho boli na chodníku postavené aj nové drevené izbice, ktoré spevňujú svah,“ uviedol predseda turistického klubu Hikemates Patrik Pajta. Chodník vznikol pod dohľadom skúsených odborníkov aj za pomoci horských záchranárov.
Oficiálne vyznačenie zo strany Správy TANAP-u sa vzhľadom na podmienky v teréne presúva až na začiatok letnej turistickej sezóny. Značenie sa vykoná spolu s kontrolou stavu istenia po zime. Kým nový chodník nebude vyznačený, návštevníci ho nesmú používať. Do začiatku zimnej uzávery (31. 10.) môžu turisti aj naďalej využívať pôvodnú trasu vedúcu cez žľab.
„Vzhľadom na pretrvávajúce snehové podmienky sa vyznačenie nového chodníka nepodarilo zrealizovať ešte počas jesene. Predpokladáme, že sa tak stane až po zime, pred otvorením letnej sezóny, keď budeme zároveň kontrolovať technický stav nových prvkov. Dovtedy bude nová trasa oficiálne uzavretá,“ vysvetlil Ľubomír Plučinský zo Správy TANAP-u.
Projekt obnovy chodníka do Sedielka je spoločnou iniciatívou turistického klubu Hikemates a Správy TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici. Realizácia bola financovaná z kombinácie verejnej zbierky a podpory partnerov projektu - Nadácie Slovenskej sporiteľne, Nadácie EPH a troch súkromných spoločností.
