Chodník na Cabajskom moste v Nitre sa prepadol, následne ho uzavreli

Nitra 2. augusta (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) rozhodol o zatvorení chodníka na Cabajskom moste v Nitre. Uzavretý je od piatka až do odvolania. Úplnú uzáveru si vyžiadal havarijný stav chodníka, ktorý sa v závere júla na časti mosta prepadol. "Most vizuálne skontrolovali odborníci. Na základe odborného posúdenia projektanta je nevyhnutné pristúpiť k zatvoreniu chodníka," povedal riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.



Podľa Privalinca okrem samotnej bezpečnosti chodcov ovplyvnili rozhodnutie o uzávere aj ďalšie faktory. Priamo pod mostom vedie železničná trať v smere na Nové Zámky. Pod chodníkom sa nachádza aj potrubie, ktoré pitnou vodou zásobuje neďalekú fakultnú nemocnicu a viaceré obce až po Branč. V prípade ďalšieho poškodenia by hrozilo, že by ostali bez dodávok vody.



NSK vyzýva chodcov, aby Cabajský most obišli cez lávku nad železnicou v tesnej blízkosti stanice alebo využili verejnú dopravu. Pre autá sa obmedzenia nezmenia, no na chodníku pribudnú dočasné zvodidlá. Polícia zároveň zvýši kontrolu vozidiel nad 20 ton, ktoré by týmto úsekom nemali prechádzať.



Cabajský most aktuálne prechádza rekonštrukciou. Rekonštrukčné práce sú rozdelené na dve etapy, prvá sa začala začiatkom júla. Počas opráv je most prejazdný len v polovičnom profile. Rozpočet projektu rekonštrukcie bol stanovený na 1.547.955 eur. Oprava poškodeného chodníka na strane od starého mesta sa začne v druhej etape rekonštrukcie.