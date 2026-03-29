Chodník pre cyklistov v Poltári spojí mestskú časť Zelené s mestom
Poltár 29. marca (TASR) - Samospráva Poltára plánuje vybudovať chodník pre cyklistov, ktorý spojí mestskú časť Zelené s mestom. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podporí túto rekonštrukciu sumou 244.120 eur. TASR o tom informoval primátor Poltára Peter Sitor.
Projekt výstavby 445 metrov nového chodníka pre cyklistov zdôrazňuje potrebu vytvárania bezpečných koridorov. A to pre dochádzanie obyvateľov z mestskej časti Zelené k základnej škole a do centra mesta. MIRRI dodalo, že príspevok získala samospráva v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dopravy na bicykli. „Navrhovaná trasa oddeľuje cyklistickú dopravu od hlavnej cestnej komunikácie, čím výrazne znižuje dopravné riziká, najmä pre deti, ktoré dochádzajú do školy,“ objasňuje ministerstvo.
Ako uvádza, cyklotrasa prispeje k zníženiu závislosti od individuálnej automobilovej dopravy, k zvýšeniu bezpečnosti pohybu detí a k celkovému zlepšeniu kvality života v meste. „Súčasťou projektu je aj doplnková infraštruktúra, ako sú bezpečnostné prvky a dopravné značenie,“ pripomína MIRRI. Konštatuje, že projekt je v súlade s plánom rozvoja udržateľnej mobility mesta Poltár.
