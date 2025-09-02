Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Chodník v Košiciach od mosta VSS na sídlisko Nad jazerom uzavrú

Úplne uzavretý bude chodník pre peších od dočasnej zastávky pod mostom VSS po sídlisko Nad jazerom (k zastávke Levočská), ktorý prechádza popri rekonštruovanej električkovej trati.

Autor TASR
Košice 2. septembra (TASR) - Chodník od mosta VSS na sídlisko Nad jazerom v Košiciach od stredy (3. 9.) úplne uzavrú. Dôvodom sú stavebné práce a rekonštrukcia mosta a lávky ponad železničnú trať v súvislosti s modernizáciou električkovej trate. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti.

Úplne uzavretý bude chodník pre peších od dočasnej zastávky pod mostom VSS po sídlisko Nad jazerom (k zastávke Levočská), ktorý prechádza popri rekonštruovanej električkovej trati. Obmedzenie má trvať do konca mája budúceho roka.

„Chodník bude niekoľko mesiacov súčasťou staveniska, čo znamená prísny zákaz vstupu a pohybu všetkých osôb s výnimkou tých, ktoré zabezpečujú práce,“ uvádza magistrát. Chodcov a cyklistov žiada o pochopenie a trpezlivosť.
