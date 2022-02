Chodník v pešej zóne do aukcie nepôjde, odkúpi ho Staré mesto

Bratislava 15. februára (TASR) – Pozemok na uliciach Rybárska brána a Laurinská v bratislavskom Starom Meste, ktorý je zatiaľ vo vlastníctve štátu, sa do súkromných rúk nedostane. Elektronická aukcia, do ktorej sa verejná komunikácia dostala, bola zastavená. Na miestnom zastupiteľstve v utorok o tom informovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Poslanci zároveň odsúhlasili kúpu predmetného pozemku od Okresného úradu (OÚ) Bratislava ako správcu pozemku za 3860 eur.



"Dražba je k dnešnému dňu zrušená. Intervencia priniesla rýchle riešenie, ktoré je plne vo verejnom záujme. Okresný úrad bude postupovať tak, že verejný priestor sa rieši s prislúchajúcou samosprávou," skonštatovala Aufrichtová. Podotkla, že priamym dôsledkom situácie by malo byť aj systémové opatrenie, ktoré by malo podobným situáciám v budúcnosti zabrániť.



Aukcia na predmetný pozemok ako prebytočný majetok štátu bola vyhlásená 31. januára na webovej stránke Registra ponúkaného majetku štátu (ropk.sk). Návrh kúpnej ceny mal byť minimálne vo výške primeranej ceny, tá bola stanovená na 38.600 eur. O otázke vlastníctva pozemku začala samospráva okamžite rokovať s jeho správcom. Vznikli obavy, že by prípadne nový majiteľ mohol v budúcnosti zabrániť využívať chodník ako verejnú komunikáciu, prípadne by žiadal komerčné nájomné za dlažbu, ktorá je na pozemku položená.