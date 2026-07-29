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Chodník z Hrebienka na Rainerovu chatu obnovili, otvoria ho cez víkend
Chodník bol pre poškodenie a nebezpečenstvo zosuvu uzatvorený od jesene 2023.
Autor TASR
Vysoké Tatry 29. júla (TASR) - Obnovu turistickej trasy na úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou vo Vysokých Tatrách ukončili a od soboty 1. augusta bude chodník opäť prístupný pre verejnosť. V stredu to na tlačovej konferencii potvrdil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) a zároveň skritizoval fakt, že celý proces trval takmer tri roky.
Chodník bol pre poškodenie a nebezpečenstvo zosuvu uzatvorený od jesene 2023. „Takto v praxi vyzerá, keď všade musíte žiadať výnimky, tie výnimky nám zobrali viac ako dva roky času, následne sme robili verejné obstarávanie. Preto som rád, že sa sfinalizovala aj zonácia, ktorá dá jasné pravidlá a umožní, keď sú takéto aj havarijné situácie, aby sme nemuseli prechádzať takýmito tortúrami,“ skonštatoval Taraba.
V lokalite bolo potrebné odstrániť približne 490 ton kameniva, spevnili sa bralá a osadili oceľové oporné konštrukcie, ktoré po zakotvení do skalného masívu zabezpečia stabilitu svahu. Riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Michal Babnič ozrejmil, že na začiatku júna v lokalite na dvakrát úspešne realizovali aj odstrel nebezpečných skalných vežičiek, ktoré ohrozovali chodník. „Práce si najskôr vyžiadali uzatvorenie spodného chodníka, teda zelenej turistickej trasy, aby sme mohli spraviť účinné opatrenia a zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov. Išlo o akúsi dynamickú zábranu, aby nepadal materiál zhora. Len čo sme spravili tieto opatrenia, tak sme začali s prácami na červenej trase,” priblížil. Súčasťou prác bolo aj dočasné zabezpečenie opravovaného úseku oceľovým pletivom a oplotením, ako aj obnova informačného systému na turistických trasách. Náklady na obnovu turistickej trasy podľa Babniča presiahli 280.000 eur a Správa TANAP-u ju financovala z vlastného rozpočtu.
Obnovená trasa patrí medzi najvýznamnejšie komunikačné spojenia vo Vysokých Tatrách. Vedie do Malej a Veľkej Studenej doliny a slúži na zásobovanie štyroch tatranských chát. Zároveň je súčasťou projektu Tatry bez bariér a využívajú ju rodiny s detskými kočíkmi aj osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Predstavuje takisto kľúčovú prístupovú trasu pre zásahy Horskej záchrannej služby (HZS), preto jej znovuotvorenie ocenil aj riaditeľ HZS Martin Matúšek. „Vďaka obnove sa opäť môžeme aj s mechanizmami rýchlejšie dostať k zraneným turistom, vďaka čomu bude starostlivosť a ich záchrana v Tatrách jednoduchšia,” dodal.
Minister zároveň avizoval, že v tomto roku chcú začať s obnovou cesty na Sliezsky dom, ktorá je v havarijnom stave. Rezort takisto začína s prípravou výstavby parkovacích domov, pričom prvý by mal vyrásť v Tatranskej Javorine. „Je nevyhovujúce, že sa parkuje na lúkach a popri cestách. Parkovanie by malo byť výrazným zdrojom príjmov pre TANAP, preto máme aj projektovú dokumentáciu a návrh, ktorý sa v tejto fáze finalizuje,“ dodal Taraba.
Chodník bol pre poškodenie a nebezpečenstvo zosuvu uzatvorený od jesene 2023. „Takto v praxi vyzerá, keď všade musíte žiadať výnimky, tie výnimky nám zobrali viac ako dva roky času, následne sme robili verejné obstarávanie. Preto som rád, že sa sfinalizovala aj zonácia, ktorá dá jasné pravidlá a umožní, keď sú takéto aj havarijné situácie, aby sme nemuseli prechádzať takýmito tortúrami,“ skonštatoval Taraba.
V lokalite bolo potrebné odstrániť približne 490 ton kameniva, spevnili sa bralá a osadili oceľové oporné konštrukcie, ktoré po zakotvení do skalného masívu zabezpečia stabilitu svahu. Riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Michal Babnič ozrejmil, že na začiatku júna v lokalite na dvakrát úspešne realizovali aj odstrel nebezpečných skalných vežičiek, ktoré ohrozovali chodník. „Práce si najskôr vyžiadali uzatvorenie spodného chodníka, teda zelenej turistickej trasy, aby sme mohli spraviť účinné opatrenia a zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov. Išlo o akúsi dynamickú zábranu, aby nepadal materiál zhora. Len čo sme spravili tieto opatrenia, tak sme začali s prácami na červenej trase,” priblížil. Súčasťou prác bolo aj dočasné zabezpečenie opravovaného úseku oceľovým pletivom a oplotením, ako aj obnova informačného systému na turistických trasách. Náklady na obnovu turistickej trasy podľa Babniča presiahli 280.000 eur a Správa TANAP-u ju financovala z vlastného rozpočtu.
Obnovená trasa patrí medzi najvýznamnejšie komunikačné spojenia vo Vysokých Tatrách. Vedie do Malej a Veľkej Studenej doliny a slúži na zásobovanie štyroch tatranských chát. Zároveň je súčasťou projektu Tatry bez bariér a využívajú ju rodiny s detskými kočíkmi aj osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Predstavuje takisto kľúčovú prístupovú trasu pre zásahy Horskej záchrannej služby (HZS), preto jej znovuotvorenie ocenil aj riaditeľ HZS Martin Matúšek. „Vďaka obnove sa opäť môžeme aj s mechanizmami rýchlejšie dostať k zraneným turistom, vďaka čomu bude starostlivosť a ich záchrana v Tatrách jednoduchšia,” dodal.
Minister zároveň avizoval, že v tomto roku chcú začať s obnovou cesty na Sliezsky dom, ktorá je v havarijnom stave. Rezort takisto začína s prípravou výstavby parkovacích domov, pričom prvý by mal vyrásť v Tatranskej Javorine. „Je nevyhovujúce, že sa parkuje na lúkach a popri cestách. Parkovanie by malo byť výrazným zdrojom príjmov pre TANAP, preto máme aj projektovú dokumentáciu a návrh, ktorý sa v tejto fáze finalizuje,“ dodal Taraba.