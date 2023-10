Chodníková novela neznamená pre Detvu žiadnu katastrofu, tvrdí hovorca

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász

Detva 2. októbra (TASR) - Zmeny vyplývajúce z tzv. chodníkovej novely, ktorá začala platiť 1. októbra, neznamenajú pre Detvu žiadnu katastrofu. Potvrdil to hovorca mesta Milan Suja s tým, že takýchto parkovacích miest v meste veľa nie je.Ako ďalej uviedol, s parkovaním to však ideálne nie je.objasnil a doplnil, že mesto začína pracovať na tvorbe novej parkovacej koncepcie. Tá bude podľa hovorcu základom ďalších opatrení na zlepšenie parkovania v meste pod Poľanou.Primátor Detvy Branislav Baran vysvetlil, že nové parkovacie miesta budú pribúdať ako súčasť rekonštrukcie niektorých plôch.spomenul. Aj teraz je podľa jeho slov veľa garáží, ktoré pre majiteľov slúžia skôr ako sklad. Samospráva upozorňuje, že aj v Detve parkujú vodiči na miestach, na ktorých by nemali. Podľa primátora je dôvodom skôr lenivosť vodičov ako nedostatok parkovacích miest. Namiesto toho, aby zaparkovali pár metrov od svojho bytu, snažia sa zaparkovať takmer pri vchode.Suja informoval, že aj v starej časti mesta parkuje veľa vodičov autá pred svojimi rodinnými domami. A to aj napriek tomu, že vo dvoroch majú miesto.podotkol primátor. Autá zaparkované na uliciach zavadzajú aj na jar, keď mesto zabezpečuje zametanie krajníc.Mesta síce zatiaľ neuvažuje na spoplatnením parkovania, dostať z parkovísk však chce autá, ktoré zaberajú najviac miesta. Sú to napríklad nákladné autá, ktoré sú na parkovisku pred futbalovým štadiónom. To by malo slúžiť pre návštevníkov športových akcií i pre obyvateľov z bytových domov.Primátor konštatoval, že na cestách pribúdajú aj autovraky, v súčasnosti ich je minimálne 16. Pripomenul, že najjednoduchšie by bolo, keby ich pozvážali na jedno miesto.ukončil.