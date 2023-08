Chodníková novela pre Dudince znamená nedostatok parkovacích miest

Dudince 20. augusta (TASR) – Mesto Dudince v Krupinskom okrese sa priebežne pripravuje na zmeny vyplývajúce z tzv. chodníkovej novely, ktorá začne platiť od 1. októbra. Pre legislatívnu zmenu sa samospráva obáva nedostatku parkovacích miest v niektorých častiach mesta. Pre TASR to uviedol primátor Dušan Strieborný.



Ako ďalej informoval, nadobudnutie účinnosti zmeny zákona aj po jeho odklade spôsobí problémy samosprávam i vodičom. "Mesto, jeho občania a návštevníci sa však budú musieť s uvedenou zmenou zákonným spôsobom vysporiadať," vyhlásil. Podotkol, že samospráva má v súčasnosti uzatvorenú zmluvu o pôsobnosti mestskej polície zo Šiah na území Dudiniec. "Po nadobudnutí účinnosti uvedenej zmeny bude zákonné riešenie plne v kompetencii mestskej polície," zdôraznil.



Primátor konštatoval, že v posledných rokoch sprístupnili v Dudinciach, hlavne v ich centre, jednosmerné ulice. Získali tak niekoľko parkovacích miest. "Aj po rekonštrukcii domu služieb sme v roku 2018 vytvorili 25 parkovacích miest. Stále však v centre cítime, že miesta chýbajú," objasnil. Podľa jeho slov je to tým, že Dudince sú kúpeľné mesto a sú plné turistov. V minulosti vznikal problém napríklad pri obchode s potravinami. Jeho návštevníci napríklad obsadili miesta, ktoré patrili nájomným bytom. "Situácia sa zlepšila, keď v meste pribudli ďalšie potraviny a niektorí zákazníci sa so svojimi autami premiestnili k nemu," potvrdil.



Strieborný povedal, že samospráva začala pred pandémiou nového koronavírusu s vypracovaním konceptu parkovania v Dudinciach. Za dva roky však pre opatrenia prišlo mesto o príjem vyše 400.000 eur z cestovného ruchu. "Máme vyhliadnuté centrálne zóny, kde chceme spoplatniť parkovanie s tým, že obyvatelia s trvalým pobytom budú zvýhodnení," poznamenal. Primátor pripustil, že Dudince sú jedno z malého počtu miest cestovného ruchu, kde sa za parkovanie neplatí. "V súčasnosti je to veľký únik finančných prostriedkov, ktoré by sme vedeli využiť na parkovanie a budovanie miest," ukončil.



Vlani v marci vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá neumožňuje stáť autám na chodníku ani v prípade, ak na ňom zostane priestor 1,5 metra pre chodcov. Prechodné obdobie, keď ešte je možné takto parkovať, uplynie 30. septembra.