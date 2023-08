Chodníková novela v Žiari nad Hronom sa dotkne hlavne častí s domami

Žiar nad Hronom 27. augusta (TASR) - Takzvaná chodníková novela, ktorá vstúpi do platnosti začiatkom októbra, sa v Žiari nad Hronom najviac dotkne lokalít s individuálnou bytovou výstavbou (IBV). Pre TASR to uviedol vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž s tým, že na účinnosť zákona sa samospráva pripravovala s predstihom.



"Niektoré opatrenia sme robili ešte pred jeho platnosťou. V niektorých častiach mesta máme vyhradený chodník na parkovanie, miesta sú značené," priblížil Baláž. Ako dodal, napríklad na Svitavskej ulici sú pri vozovke na oboch stranách chodníky, mesto preto jeden z nich určilo výhradne na parkovanie.



V tomto roku samospráva v súvislosti s chodníkovou novelou zmonitorovala celé mesto. "V niektorých častiach, kde je parkovanie na chodníkoch možné, sme miesta označili vodorovným značením, niekde sme zmenili spôsob parkovania zo šikmého na kolmé a vzniklo tak viac parkovacích miest, ktoré nahradia neoficiálne parkovanie na chodníkoch," doplnil Baláž s tým, že mesto už v minulosti zjednosmernilo niektoré ulice z dôvodu parkovania po okraji vozovky.



Zavedenie chodníkovej novely sa podľa mesta najviac dotkne lokalít s IBV, kde sú rodinné domy a pomerne úzke komunikácie. Na miestach, kde to podmienky dovoľovali, samospráva označila možnosť parkovania na chodníkoch, v niektorých uliciach to však možné nebude. "Na druhej strane, obyvatelia rodinných domov by mali mať priestor na parkovanie na svojich pozemkoch," dodal Baláž.



Novela zákona o cestnej premávke, ktorá neumožňuje autám stáť na chodníku ani v prípade, ak na ňom zostane priestor 1,5 metra pre chodcov, vstúpila do platnosti vlani v marci. Prechodné obdobie, počas ktorého mali mestá a obce čas sa na túto zmenu pripraviť, sa končí 30. septembra.