Chodníková novela vylúči vo Zvolene z parkovania približne 200 áut

Zvolen 27. septembra (TASR) - Zmeny vyplývajúce z tzv. chodníkovej novely, ktorá začne platiť od 1. októbra, budú vo Zvolene znamenať vylúčenie z parkovania približne 200 vozidiel. TASR o tom v stredu informoval hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že zhruba 100 parkovacích miest však zachovajú.



Dodal, že v rámci pripravovanej regulácie parkovania postupne začínajú značiť ďalšie plochy, na ktorých bude možné oficiálne parkovať. "Úbytok parkovacích možností napokon nebude nijako výrazný," poznamenal.



Reguláciu parkovania pre širšie centrum mesta a sídlisko Západ spustia vo Zvolene v máji budúceho roka. Časť parkovacích miest však chcú vyznačiť počas tejto jesene. Zvolenský primátor Vladimír Maňka povedal, že to má zmierniť dosahy zákazu parkovania na chodníkoch.



Vedúci odboru dopravy zvolenského mestského úradu Pavel Brťka potvrdil, že po kontrole všetkých chodníkov postupne označia tie, na ktorých bude možné parkovať. "V súčasnosti sú to ulice alebo ich časti, napríklad Ľ. Štúra, J. Kráľa, I. Lihoveckého, A. Nográdyho, Centrum a Jedľová. Celkovo je to približne 100 parkovacích miest," spresnil a vysvetlil, ako to bude s vyznačením zvyšných plôch. Príkladom podľa neho môže byť parkovanie pri autobusovej stanici. Od začiatku októbra nebude možné parkovať na chodníkoch v jej blízkosti. "V rámci príprav regulácie parkovania však postupne vyznačíme oficiálne státia priamo na ceste, čím vrátime ľuďom možnosť, aby tam parkovali," reagoval.



V súvislosti s novými pravidlami mesto očakáva aj zvýšený nápor na prácu mestskej polície. Tá upozorňuje, že nie každý vodič hneď zachytí informáciu o zákaze parkovania na chodníkoch. "To je dôvod, prečo budeme zo začiatku riešiť podnety dohovorom, pokiaľ to bude možné. Samozrejme, ak na mieste zistíme, že je to závažnejší priestupok, aj sankcia tomu bude zodpovedať," uzavrel náčelník zvolenskej mestskej polície Jozef Záchenský.



Tento rok 1. októbra sa končí prechodné obdobie, keď ešte bolo možné parkovať na chodníku podľa pravidiel platných do 28. februára 2022. Platiť začnú pravidlá podľa novely zákona o cestnej premávke. Tá obmedzí parkovanie áut na chodníkoch mimo vyznačených miest.