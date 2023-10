Chodníkovú novelu riešia v Rimavskej Sobote zatiaľ upozornením

Rimavská Sobota 23. októbra (TASR) – Porušovanie zákazu parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom októbra v súvislosti s takzvanou chodníkovou novelou, rieši mestská polícia (MsP) v Rimavskej Sobote zatiaľ len upozornením a dohovorom. Najproblematickejšia je situácia v lokalitách s rodinnými domami. Pre TASR to uviedol náčelník MsP Peter Berecz.



"Na operatívnej porade som vydal pokyn náčelníkovi mestskej polície, aby zmapoval jednotlivé ulice a chodníky v meste," povedal pre TASR primátor Jozef Šimko. Ako dodal, na miestach, kde to bude možné, bude samospráva uvažovať nad umiestnením dopravného značenia, ktoré by parkovanie umožnilo.



Náčelník MsP pre TASR skonštatoval, že parkovanie na chodníkoch v Rimavskej Sobote nie je tak časté ako vo väčších mestách, problematické sú najmä lokality s rodinnými domami. Ide napríklad o Šibeničný vrch či Chrenovisko.



"Sú tam úzke ulice a ľudia parkujú na chodníkoch. Niektorí majú jedno auto v garáži, druhé na dvore a tretie parkuje na chodníku. Ešte si sadneme a uvidíme, ako to budeme riešiť," uviedol Berecz. Ako dodal, od začiatku októbra mestská polícia prijala aj niekoľko oznámení od občanov o porušení zákazu parkovania na chodníkoch, prípady boli doposiaľ riešené upozornením a dohovorom.



Novela zákona o cestnej premávke, ktorá neumožňuje autám stáť na chodníku ani v prípade, ak na ňom zostane priestor 1,5 metra pre chodcov, vstúpila do platnosti vlani v marci. Prechodné obdobie, počas ktorého mali mestá a obce čas sa na túto zmenu pripraviť, sa skončilo 30. septembra. Výnimkou z takzvanej chodníkovej novely sú len úseky, na ktorých to umožní príslušné dopravné značenie alebo dopravné zariadenie.