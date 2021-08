Chodníky na Kollárovej ulici zrekonštruuje Martin do konca septembra

Martin 12. augusta (TASR) – Chodníky na Kollárovej ulici za Univerzitnou nemocnicou Martin (UNM) zrekonštruujú do konca septembra. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej bude rekonštrukcia stáť približne 100.000 eur.



Doplnila, že stav chodníkov bol dlhodobo terčom kritiky obyvateľov a návštevníkov mesta. "Som rád, že sa nám v spolupráci so Slovenským plynárenským priemyslom a poslancami za mestskú časť podarilo nájsť financie na komplexnú rekonštrukciu chodníkov a parkoviska. V meste do konca roka plánujeme ešte viacero investičných akcií, vďaka ktorým budú čiastočne alebo úplne zrekonštruované chodníky a cesty," uviedol primátor Martina Ján Danko.



Rekonštrukciu chodníkov bude podľa Kalmanovej vykonávať Slovenský plynárenský priemysel, ktorý realizoval nedávnu rozkopávku v lokalite priamo v spolupráci s mestom. "Mesto tiež zabezpečí obnovu obrubníkov, chodníkov a parkoviska. Chodníky budú v miestach priechodov pre chodcov bezbariérové," doplnila Kalmanová s tým, že mesto od roku 2018 celkovo opravilo alebo zrekonštruovalo už desať percent komunikácií vo svojej správe za viac ako 2,5 milióna eur.