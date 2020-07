Cholvárok v Múzeu kysuckej dediny zrekonštruovali, hrozil mu zánik

Nová Bystrica/Vychylovka 17. júla (TASR) - Hospodárska stavba nad staničkou Chmúra v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke, tzv. cholvárok, už viac nie je v havarijnom stave. Správcovské Kysucké múzeum v Čadci ho dalo komplexne zrekonštruovať. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa múzea Alexandra Janigová.



"Vzhľadom na to, že cholvárok sa nachádza mimo prehliadkovej trasy, venovala sa mu v minulosti minimálna starostlivosť. Išlo viac-menej iba o zhodenie snehu zo strechy v zimnom období. Dlhé roky tak do objektu pršalo, čím dochádzalo k degradácii strešnej, ale i nosnej konštrukcie," objasnila riaditeľka Kysuckého múzea Helena Kotvasová.



Cholvárky sú jedným z architektonických špecifík kysuckého regiónu. Ide o hospodárske stavby slúžiace na ustajnenie dobytka pasúceho sa na odľahlých podhorských lúkach a na ubytovanie pastiera. V Múzeu kysuckej dediny sa zachovali tri takéto stavby s prívlastkom "in situ", čo znamená že stoja na mieste, kde ich pôvodný majiteľ postavil.



Fakt, že ide o objekt "in situ", bol podľa riaditeľky hlavným dôvodom, prečo sa v múzeu rozhodli tento objekt zachovať pre budúce generácie za každú cenu. V roku 2018 totiž došlo k preboreniu strechy a obvodových trámov z východnej strany cholvárku. Vlani vykonali prvé záchranné práce. "Objekt sa vďaka projektu Pamiatkového úradu SR Pro monumenta zastabilizoval, čím sa zabránilo jeho ďalšej degradácii. V tomto roku sme záchranu cholvárku úspešne zavŕšili, v júli sa skončila jeho komplexná rekonštrukcia," načrtla Janigová.



Vedenie múzea sa v blízkej budúcnosti plánuje zamerať na práce v interiéri objektu. "Najhoršie máme za sebou a verím, že spoločnými silami dáme objekt do konca roka do pôvodného stavu," uzavrela riaditeľka.