Lekári nahlásili vyše 92.000 chorých na respiračné ochorenia a chrípku

Bratislava 8. februára (TASR) - Počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) na Slovensku počas šiesteho týždňa vzrástol v porovnaní s minulým týždňom o 13,3 percenta. Lekári celkovo nahlásili 92.981 prípadov ARO. V najvyššom počte chorých dlhodobo vedie Bratislavský kraj. Naopak, najnižšia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji. ARO mali najmä deti do piatich rokov. TASR o tom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.



Priebeh ochorení bol pri ARO komplikovaný v prípadoch 2250 osôb. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1200). Ochorenia hlásilo 65 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 54 percent všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyšší počet hlásiacich lekárov bol zaznamenaný v Trnavskom, najnižší v Bratislavskom kraji.



Lekári hlásili v šiestom kalendárnom týždni 16.043 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo predstavuje 17,3 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 43,8 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom, najnižšia v Košickom kraji. Najčastejšie na CHPO ochoreli deti do piatich rokov.



Hlásených bolo 215 prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu. Išlo o 128 materských škôl, 73 základných škôl, tri spojené základné školy s materskou školou, osem stredných škôl a jedno centrum voľného času. Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný zákaz návštev vo ôsmich zdravotníckych zariadeniach.



Hlásených bolo päť prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI. Išlo o 59-ročnú ženu z Košického kraja, 30-ročného muža z Nitrianskeho kraja, 62-ročného muža z Trenčianskeho kraja, 58-ročného muža a 44-ročného muža z Prešovského kraja.



Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení. Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou je podľa epidemiológov každoročné očkovanie. Na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných aj zimných mesiacov až do objavenia sa epidémie chrípky.



Pre zvýšenú chorobnosť zatvorili v Košickom kraji 55 škôl

Zvýšený počet detí chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Košickom kraji mal v tomto týždni za následok prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu na 55 školách. Tzv. chrípkové prázdniny mali na dvoch stredných, 14 základných a 39 materských školách.



Podľa údajov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach bolo najviac zatvorených škôl v okresoch Košice-okolie (21), Košice II (8) a Rožňava (5).



Lekári hlásili celkovo 13.981 chorých na ARO, z toho bolo 1418 prípadov chrípky a jej podobných ochorení. Chorobnosť v 6. kalendárnom týždni stúpla v porovnaní s predchádzajúcim v kraji o 15,1 percenta.



Komplikovaný priebeh chorôb malo 263 ľudí, najčastejšie to boli zápaly prínosových dutín. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do piatich rokov.



Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla v Žilinskom kraji



Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) stúpla v šiestom kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim o 9,5 percenta, čo predstavuje chorobnosť 2625,1 chorého na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.



Chorobnosť stúpla najmä vo vekovej skupine od 20 do 59 rokov (plus 13 percent) a v okresoch Čadca (plus 39,6 percenta) a Žilina (plus 29,1 percenta). Najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do piatich rokov (7171,1 chorého na 100.000 obyvateľov). "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,8 percenta chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín," uviedla Košecká.



Pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ 2043 hlásení, čo predstavuje 419,4 chorého na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť o 9,62 percenta. Pokles chorobnosti zaznamenali najmä vo vekovej skupine od 20 do 59 rokov (mínus 23,35 percenta) a v okrese Turčianske Teplice (mínus 51,3 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine do piatich rokov (1491,42 chorého na 100.000 obyvateľov), doplnila Košecká.



Pre chrípku bolo v Prešovskom kraji zatvorených 56 školských zariadení

Pre zvýšený výskyt chrípky bolo v Prešovskom kraji tento týždeň zatvorených 56 materských, základných a stredných škôl. Informuje o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove.



Lekári evidovali 15.706 pacientov s akútnymi respiračnými ochoreniami (ARO), z toho na chrípku ochorelo 2847 ľudí. Najviac chorých bolo v kategórii detí do piatich rokov a v prípade chrípky najviac chorých pribudlo vo vekovej skupine 15- až 19-ročných. Z celkového počtu hlásených komplikácií - 471 - boli najčastejšie hlásené sinusitídy, konkrétne 317 prípadov.



Z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO bolo prerušené vyučovanie v 28 materských školách, 24 základných a štyroch stredných školách v kraji. Úmrtie na chrípku hygienici hlásené nemali.



Okrem zákazu návštev v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch sú od piatka zakázané návštevy príbuzných a blízkych pacientov hospitalizovaných vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove. Ako uviedla hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková, dôvodom je ochrana hospitalizovaných pacientov.



Zákaz návštev až do odvolania platí na oddeleniach pediatrie, neonatológie, gynekológie a pôrodníctva I, II, klinickej hematológie, klinickej onkológie, radiačnej onkológie, psychiatrie, neurológie – jednotke intenzívnej starostlivosti, internom – jednotke intenzívnej starostlivosti, kardiocentre – arytmologickej jednotke a koronárnej jednotke, chirurgie – jednotke intenzívnej starostlivosti, a na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny.



V Trnavskom kraji bolo pre chrípku zatvorených 22 školských zariadení

V tomto týždni bolo pre chrípku zatvorených v Trnavskom kraji 22 predškolských a školských zariadení. V evidencii lekárov bolo spolu 11.840 pacientov s akútnymi respiračnými ochoreniami (ARO), z toho na chrípku ochorelo 2538 ľudí. Najviac ich bolo v kategórii do piatich rokov.



"V porovnaní s predchádzajúcim týždňom zaznamenávame vzostup chorobnosti na ARO o 6,1 percenta a vzostup chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 12,5 percenta," konštatovala Dagmar Kollárová z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Dunajská Streda.



Chrípkové prázdniny boli vyhlásené v piatich materských školách (MŠ) a dvoch základných školách (ZŠ) v okrese Trnava. "V okrese Galanta to bolo päť MŠ a jedna ZŠ, v okrese Hlohovec išlo o tri MŠ, v okrese Skalica o jednu MŠ, v okrese Dunajská Streda zavreli dve MŠ a dve ZŠ a v okrese Piešťany jednu MŠ," doplnila Kollárová.