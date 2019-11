Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Žilinskom kraji stúpla

Žilina 8. novembra (TASR) – Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) stúpla v 45. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim o 15,4 percenta, čo predstavuje chorobnosť 1466 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.



Chorobnosť stúpla najmä vo vekovej skupine od 20 do 59 rokov (plus 25,5 percenta) a v okrese Dolný Kubín (plus 70,6 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov (4966,8 chorého na 100.000 obyvateľov). "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,6 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín," uviedla Košecká.



Pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ 478 hlásení, čo predstavuje 124,51 chorého na 100.000 obyvateľov. "V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť o 13,85 percenta. Chorobnosť stúpla najmä vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov (plus 30,23 percenta) a v okrese Ružomberok (plus 145,4 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine do piatich rokov (402,72 chorého na 100.000 obyvateľov)," doplnila Košecká.



Počet chorých na akútne respiračné ochorenia v Trnavskom kraji rastie, chrípka nateraz ustupuje

Nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) o 14,92 percenta a pokles chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 14,08 percenta zaznamenal v porovnaní s predchádzajúcim týždňom Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave. Aktuálne je podľa informácií vedúcej epidemiologického oddelenia Dagmar Kollárovej 5536 chorých na ARO a 606 na chrípku.



"Najvyššia chorobnosť na ARO je v okrese Dunajská Streda a vo vekovej skupine detí do päť rokov," konštatovala Kollárová. Ochorenia sa v troch percentách prípadov komplikovali zápalom stredného ucha alebo prínosových dutín. Z dôvodu vyššieho počtu chorých detí zatvorili jednu materskú školu v okrese Piešťany.