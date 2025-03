Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Košickom kraji klesla

Košice 24. marca (TASR) - Chorobnosť v Košickom kraji na akútne respiračné ochorenia (ARO) vrátane chrípke podobných ochorení (CHPO) klesla ďalší týždeň po sebe. Vyplýva to z informácií, ktoré v pondelok zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach.



"V 12. kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 8443 ARO. Z toho bolo 908 CHPO. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 344 osôb," uvádza s tým, že oproti týždňu predtým je chorobnosť na ARO, ako aj na CHPO nižšia o 10,3 percenta.



Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť bolo hlásené dokopy v 11 kolektívoch, a to v okresoch Michalovce, Trebišov, Rožňava a Spišská Nová Ves. Išlo o sedem materských a štyri základné školy.