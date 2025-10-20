< sekcia Regióny
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Košickom kraji klesla
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v troch materských školách, a to v okresoch Košice-okolie, Sobrance a Trebišov.
Autor TASR
Košice 20. októbra (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Košickom kraji bola uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim nižšia o 3,5 percenta. Chorobnosť na chrípke podobné ochorenia (CHPO) klesla o 28 percent. Vyplýva to z informácií, ktoré v pondelok zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach.
„V 42. kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 7495 ARO. Z toho bolo 487 CHPO. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Rožňava, najnižšia v okrese Sobrance,“ uvádza s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 260 osôb.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v troch materských školách, a to v okresoch Košice-okolie, Sobrance a Trebišov.
Regionálni hygienici evidujú aj 49 prípadov ochorenia COVID-19.
„V 42. kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 7495 ARO. Z toho bolo 487 CHPO. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Rožňava, najnižšia v okrese Sobrance,“ uvádza s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 260 osôb.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v troch materských školách, a to v okresoch Košice-okolie, Sobrance a Trebišov.
Regionálni hygienici evidujú aj 49 prípadov ochorenia COVID-19.