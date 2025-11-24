Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Košickom kraji stúpla

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Košickom kraji bola uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim vyššia o 7,5 percenta.

Košice 24. novembra (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Košickom kraji bola uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim vyššia o 7,5 percenta. Chorobnosť na chrípke podobné ochorenia (CHPO) stúpla o 5,4 percenta. Vyplýva to z informácií, ktoré v pondelok zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.

„V 47. kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 7537 ARO. Z toho bolo 541 CHPO. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Košice I, najnižšia v okrese Sobrance,“ uvádza s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 397 osôb.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo pre zvýšenú chorobnosť hlásené v piatich kolektívoch, pričom išlo o materské školy (MŠ). Takzvané chrípkové prázdniny tak mali po jednej MŠ v okresoch Gelnica, Košice II a Spišská Nová Ves, a dve v okrese Trebišov.

Regionálni hygienici zaevidovali aj 14 prípadov ochorenia COVID-19.
