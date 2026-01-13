< sekcia Regióny
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Bratislavskom kraji stúpla
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Autor TASR
Bratislava 13. januára (TASR) - V druhom kalendárnom týždni v Bratislavskom kraji evidovali nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO), a to o 27,3 percenta. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) sa pritom oproti predošlému týždňu znížila o 63,7 percenta. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti.
Úrad v druhom týždni tohto roka zaevidoval 1365 ochorení na ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Bratislava IV, najnižšia v okrese Senec. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
RÚVZ evidoval 167 prípadov na CHPO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Bratislava IV, najnižšia v okrese Malacky. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine detí od 15 do 19 rokov.
