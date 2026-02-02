Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Bratislavskom kraji stúpla

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava V, najnižšia v okrese Malacky.

Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) vo štvrtom týždni v Bratislavskom kraji stúpla o 10,6 percenta. Celkovo evidujú 1648 ochorení. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), naopak, klesla (263 ochorení). Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave o tom informoval na sociálnej sieti.

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava V, najnižšia v okrese Malacky. Z hľadiska chrípky bola najväčšia chorobnosť zaznamenaná v okrese Bratislava I, najnižšia v okrese Pezinok. „Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO a chrípku bola hlásená vo vekovej skupine detí do päť rokov,“ dodal úrad. Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v dvoch materských školách a dvoch základných školách.
