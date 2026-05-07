Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Žilinskom kraji klesla
Chorobnosť sa znížila najmä v okrese Tvrdošín o takmer 32 percent a vo vekovej skupine od 20 do 59 rokov.
Autor TASR
Žilina 7. mája (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Žilinskom kraji poklesla v 18. kalendárnom týždni v porovnaní s predchádzajúcim o 11,36 percenta. To predstavuje chorobnosť 1097 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom v stredu informovala Renáta Kortišová z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.
Chorobnosť sa znížila najmä v okrese Tvrdošín o takmer 32 percent a vo vekovej skupine od 20 do 59 rokov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov - 3625 chorých na 100.000 obyvateľov. „Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,4 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bol zápal pľúc,“ uviedla Kortišová.
Pri chrípke a jej podobných ochoreniach evidoval RÚVZ 246 hlásení, čo predstavuje 73 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť poklesla o približne osem percent. „Pokles chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Turčianske Teplice a vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov,“ doplnila Kortišová.
