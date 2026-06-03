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Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Žilinskom kraji stúpla

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Chorobnosť sa zvýšila najmä v okrese Tvrdošín o 92 percent.

Autor TASR
Žilina 3. júna (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Žilinskom kraji sa v 22. kalendárnom týždni v porovnaní s predchádzajúcim zvýšila o 6,83 percenta. To predstavuje chorobnosť 1040 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Renáta Kortišová z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.

Chorobnosť sa zvýšila najmä v okrese Tvrdošín o 92 percent. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov, a to 3558 chorých na 100.000 obyvateľov. „Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1,7 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bol zápal stredného ucha,“ uviedla Kortišová.

Pri chrípke a jej podobných ochoreniach evidoval RÚVZ 228 hlásení, čo predstavuje 66 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o približne desať percent. „Vzostup chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Bytča a vo vekovej skupine do piatich rokov,“ doplnila Kortišová.
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