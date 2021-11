Chorobnosť na ARO klesla v Banskobystrickom kraji takmer o štvrtinu

Banská Bystrica 21. novembra (TASR) – V Banskobystrickom kraji v 46. kalendárnom týždni klesla chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 24 percent, pokles zaznamenala aj chrípka a jej podobné ochorenia. Na svojom oficiálnom webe o tom informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici.



V uplynulom týždni bolo v Banskobystrickom kraji hlásených celkom 3149 ARO, čo predstavuje chorobnosť vyše 1022 ľudí na 100.000 osôb. „Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Banská Bystrica, najnižšia v okrese Lučenec. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine od nula do päťročných,“ priblížil RÚVZ s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 120 pacientov.



Oproti predchádzajúcemu týždňu poklesol aj výskyt chrípke podobných ochorení (CHPO), a to o viac ako 11 percent. „Z celkového počtu ARO bolo hlásených 103 CHPO, čo predstavuje chorobnosť viac ako 33 ľudí na 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni,“ dodal RÚVZ.



Najvyššiu chorobnosť na CHPO zaznamenali epidemiológovia v okrese Banská Bystrica, najnižšiu v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica, Detva a Krupina. Rovnako ako pri ARO bolo najviac prípadov hlásených vo vekovej kategórii detí do piatich rokov.