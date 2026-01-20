Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Výskyt akútnych respiračných ochorení v Banskobystrickom kraji stúpol

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci kraja hlásili z okresu Veľký Krtíš, kde uzatvorili jednu materskú školu.

Autor TASR
Banská Bystrica 20. januára (TASR) - Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) uplynulý týždeň stúpol zhruba o sedem percent. Oproti druhému kalendárnemu týždňu išla hore aj chrípka a jej podobné ochorenia - o viac než 20 percent. Informovala o tom na webe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici regionálna hygienička Zora Kľocová Adamčáková.

RÚVZ zaznamenal spolu 5109 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1445,66 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Najviac ich mal okres Detva. Z toho bolo chrípke podobných 601 ochorení, čo je chorobnosť 170,06 na 100.000 ľudí. Najvyššiu evidovali v okrese Brezno.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci kraja hlásili z okresu Veľký Krtíš, kde uzatvorili jednu materskú školu.
