Chorobnosť na ARO v Žilinskom kraji mierne poklesla
Autor TASR
Žilina 29. októbra (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Žilinskom kraji poklesla v 43. kalendárnom týždni v porovnaní s predchádzajúcim o 3,52 percenta. To predstavuje chorobnosť 1419 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Renáta Kortišová z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.
Chorobnosť poklesla najmä v okrese Bytča o 42,33 percenta a vo vekovej skupine od 20 do 59 rokov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov - 4549 chorých na 100.000 obyvateľov. „Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1,7 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín,“ uviedla Kortišová.
Pri chrípke a jej podobných ochoreniach evidoval RÚVZ 523 hlásení, čo predstavuje 135 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť poklesla o 4,41 percenta. „Pokles chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Bytča a vo vekovej skupine od 20 do 59 rokov,“ doplnila Kortišová.
