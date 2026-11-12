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Chorobnosť na ARO v Žilinskom kraji zaznamenala mierny nárast
Chorobnosť stúpla najmä v okrese Bytča o približne 84 percent a vo vekovej skupine od 15 do 24 rokov.
Autor TASR
Žilina 12. novembra (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Žilinskom kraji sa v 45. kalendárnom týždni v porovnaní s predchádzajúcim zvýšila o 7,64 percenta. To predstavuje chorobnosť 1566 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Renáta Kortišová z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.
Chorobnosť stúpla najmä v okrese Bytča o približne 84 percent a vo vekovej skupine od 15 do 24 rokov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov, a to 5677 chorých na 100.000 obyvateľov. „Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,3 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín,“ uviedla Kortišová.
Pri chrípke a jej podobných ochoreniach evidoval RÚVZ 713 hlásení, čo predstavuje 181 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa chorobnosť zvýšila o približne 16 percent. „Vzostup chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Bytča a vo vekovej skupine nad 65 rokov,“ doplnila Kortišová.
Chorobnosť stúpla najmä v okrese Bytča o približne 84 percent a vo vekovej skupine od 15 do 24 rokov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov, a to 5677 chorých na 100.000 obyvateľov. „Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,3 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín,“ uviedla Kortišová.
Pri chrípke a jej podobných ochoreniach evidoval RÚVZ 713 hlásení, čo predstavuje 181 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa chorobnosť zvýšila o približne 16 percent. „Vzostup chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Bytča a vo vekovej skupine nad 65 rokov,“ doplnila Kortišová.