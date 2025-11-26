Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Chorobnosť na ARO v Žilinskom kraji zaznamenala mierny nárast

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Chorobnosť stúpla najmä v okrese Kysucké Nové Mesto o 71 percent a vo vekovej skupine nad 60 rokov.

Autor TASR
Žilina 26. novembra (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Žilinskom kraji stúpla v 47. kalendárnom týždni v porovnaní s predchádzajúcim o 1,87 percenta. To predstavuje chorobnosť 1255 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Renáta Kortišová z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.

Chorobnosť stúpla najmä v okrese Kysucké Nové Mesto o 71 percent a vo vekovej skupine nad 60 rokov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov - 3905 chorých na 100.000 obyvateľov. „Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1,7 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bol zápal pľúc,“ uviedla Kortišová.

Pri chrípke a jej podobných ochoreniach evidoval RÚVZ 408 hlásení, čo predstavuje 108 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť poklesla o 7,62 percenta. „Pokles chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Čadca a vo vekovej skupine do piatich rokov,“ doplnila Kortišová.
