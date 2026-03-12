< sekcia Regióny
Chorobnosť na ARO v Žilinskom kraji zaznamenala ďalší pokles
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Žilinskom kraji klesla v 10. kalendárnom týždni v porovnaní s predchádzajúcim o 8,91 percenta.
Autor TASR
Žilina 12. marca (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Žilinskom kraji klesla v 10. kalendárnom týždni v porovnaní s predchádzajúcim o 8,91 percenta. To predstavuje chorobnosť 1393 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Renáta Kortišová z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.
Chorobnosť poklesla najmä v okrese Námestovo o takmer 55 percent a vo vekovej skupine od šiestich do 14 rokov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov - 4324 chorých na 100.000 obyvateľov. „Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,1 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bol zápal stredného ucha,“ uviedla Kortišová.
Pri chrípke a jej podobných ochoreniach evidoval RÚVZ 453 hlásení, čo predstavuje 125 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť poklesla takmer o 40 percent. „Pokles chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Žilina a vo vekovej skupine do piatich rokov,“ doplnila Kortišová.
