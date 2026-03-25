< sekcia Regióny
Chorobnosť na ARO v Žilinskom kraji zaznamenala mierny nárast
Chorobnosť sa zvýšila najmä v okrese Bytča o takmer sedem percent a vo vekovej skupine od šesť do 14 rokov.
Autor TASR
Žilina 25. marca (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Žilinskom kraji stúpla v 12. kalendárnom týždni v porovnaní s predchádzajúcim o 2,42 percenta. To predstavuje chorobnosť 1348 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom v stredu informovala Renáta Kortišová z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.
Chorobnosť sa zvýšila najmä v okrese Bytča o takmer sedem percent a vo vekovej skupine od šesť do 14 rokov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov - 4544 chorých na 100.000 obyvateľov. „Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,2 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín,“ uviedla Kortišová.
Pri chrípke a jej podobných ochoreniach evidoval RÚVZ 386 hlásení, čo predstavuje 109 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o približne päť percent. „Vzostup chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Tvrdošín a vo vekovej skupine do piatich rokov,“ doplnila Kortišová.
