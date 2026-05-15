Chorobnosť na ARO v Žilinskom kraji zaznamenala ďalší pokles
Pri chrípke a jej podobným ochoreniach evidoval RÚVZ 170 hlásení, čo predstavuje 46 chorých na 100.000 obyvateľov.
Autor TASR
Žilina 15. mája (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Žilinskom kraji pokračuje v klesajúcom trende a v 19. kalendárnom týždni sa v porovnaní s predchádzajúcim znížila o 9,69 percenta. To predstavuje chorobnosť 991 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Renáta Kortišová z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.
Chorobnosť sa znížila najmä v okrese Žilina o približne 42 percent a vo vekovej skupine od šesť do 14 rokov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov - 3099 chorých na 100.000 obyvateľov. „Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1,2 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bol zápal stredného ucha,“ uviedla Kortišová.
Pri chrípke a jej podobným ochoreniach evidoval RÚVZ 170 hlásení, čo predstavuje 46 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť poklesla o približne 36 percent. „Pokles chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Bytča a vo vekovej skupine nad 60 rokov,“ doplnila Kortišová.
