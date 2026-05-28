Štvrtok 28. máj 2026
Chorobnosť na ARO v Žilinskom kraji zaznamenala 14-percentný pokles

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Chorobnosť poklesla najmä v okrese Tvrdošín takmer o 52 percent a vo vekovej skupine nad 60 rokov.

Autor TASR
Žilina 28. mája (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Žilinskom kraji poklesla v 21. kalendárnom týždni v porovnaní s predchádzajúcim takmer o 14 percent. To predstavuje chorobnosť 974 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom vo štvrtok informovala Renáta Kortišová z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.

Chorobnosť poklesla najmä v okrese Tvrdošín takmer o 52 percent a vo vekovej skupine nad 60 rokov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov - 3123 chorých na 100.000 obyvateľov. „Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1,7 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bola sinusitída,“ uviedla Kortišová.

Pri chrípke a jej podobných ochoreniach evidoval RÚVZ 205 hlásení, čo predstavuje 60 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla približne o 15 percent. „Vzostup chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Čadca a vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov,“ doplnila Kortišová.
