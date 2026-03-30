Chorobnosť na chrípku sa v Bratislavskom kraji zvýšila
Celkovo v Bratislavskom kraji zaznamenali 1448 ochorení na ARO.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - V 13. kalendárnom týždni sa v Bratislavskom kraji zvýšila chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO). Oproti minulému týždňu bol výskyt ARO vyšší o 43,5 percenta. Zvýšila sa aj chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), a to o 27,8 percenta. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti.
Celkovo v Bratislavskom kraji zaznamenali 1448 ochorení na ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Bratislava V, najnižšia v okrese Bratislava IV. V prípade chrípky a CHPO išlo o 90 prípadov. Najviac v okrese Bratislava IV, a najmenej v okrese Bratislava III. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO aj CHPO bola hlásená vo vekovej skupine detí do päť rokov. „Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO/CHPO bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v jednej triede v materskej škole v okrese Malacky,“ dodal RÚVZ.
