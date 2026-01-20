< sekcia Regióny
Chorobnosť na chrípku v Bratislavskom kraji stúpla
Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Senec, najnižšia v okrese Bratislava II. RÚVZ zároveň zaevidoval 1312 prípadov ARO.
Autor TASR
Bratislava 20. januára (TASR) - V treťom kalendárnom týždni v Bratislavskom kraji evidovali nárast chorobnosti na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), a to o 74,9 percenta. Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) ale celkovo klesla o 8,9 percenta. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti.
Úrad v treťom týždni tohto roka zaevidoval 308 prípadov na CHPO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Senec, najnižšia v okrese Bratislava II. RÚVZ zároveň zaevidoval 1312 prípadov ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Senec, najnižšia v okrese Bratislava IV. „Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO a CHPO bola hlásená vo vekovej skupine nula až päť ročných detí,“ dodal.
Úrad v treťom týždni tohto roka zaevidoval 308 prípadov na CHPO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Senec, najnižšia v okrese Bratislava II. RÚVZ zároveň zaevidoval 1312 prípadov ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Senec, najnižšia v okrese Bratislava IV. „Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO a CHPO bola hlásená vo vekovej skupine nula až päť ročných detí,“ dodal.