Chorobnosť na chrípku v Nitrianskom kraji stúpla o desiatky percent
Najviac chorých bolo v skupine detí do päť rokov.
Autor TASR
Nitra 3. februára (TASR) - Počet ochorení na chrípku v Nitrianskom kraji v uplynulom týždni stúpol. Ako informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre, pre vysoký počet ochorení muselo byť prerušené vyučovanie na viacerých školách a niektoré nemocnice boli nútené zakázať návštevy na svojich oddeleniach.
Ako sa uvádza v správe RÚVZ, v priebehu piateho kalendárneho týždňa bolo v Nitrianskom kraji evidovaných celkovo 5535 akútnych respiračných ochorení. „Z tohto počtu šlo o chrípku a chrípke podobné ochorenia v 1832 prípadoch. Oproti minulému týždňu to predstavuje nárast chorobnosti chrípky o 40,2 percenta,“ uviedol RÚVZ.
Najviac chorých bolo v skupine detí do päť rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 88 osôb. Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 35,2 percenta zápalov prínosových dutín, 30,7 percenta zápalov pľúc a 34,1 percenta zápalov stredného ucha. „Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v jednom prípade v jasliach a v základnej škole s materskou školou, v deviatich materských školách a 16 základných školách v Levickom, Šalianskom, Nitrianskom, Novozámockom a Topoľčianskom okrese,“ skonštatoval RÚVZ.
Ako doplnil, pre zvýšenú chorobnosť boli zakázané návštevy vo viacerých zdravotníckych zariadeniach v regióne. „Zákaz platí pre celú Fakultnú nemocnicu Nitra, Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, Kardiocentrum Nitra a Nemocnicu AGEL Zlaté Moravce,“ dodal RÚVZ.
