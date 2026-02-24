< sekcia Regióny
Chorobnosť na chrípku v Nitrianskom kraji klesla
Celkovo bolo v priebehu ôsmeho kalendárneho týždňa v regióne hlásených 4867 akútnych respiračných ochorení.
Autor TASR
Nitra 24. februára (TASR) - Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia v Nitrianskom kraji v uplynulom týždni klesla. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.
Celkovo bolo v priebehu ôsmeho kalendárneho týždňa v regióne hlásených 4867 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku v 1492 prípadoch. „Oproti predchádzajúcemu týždňu to predstavuje pokles chorobnosti o 20,3 percenta,“ uviedol RÚVZ.
Najviac chorých bolo detí do päť rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 101 osôb. „Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 55,4 percenta zápalov prínosových dutín, 11,9 percenta zápalov pľúc a 32,7 percenta zápalov stredného ucha,“ skonštatoval úrad.
Napriek poklesu počtu ochorení platí aj naďalej vo viacerých zdravotníckych zariadeniach zákaz návštev. „Bol vydaný vo Fakultnej nemocnici Nitra, v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, v Kardiocentre Nitra a v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce. Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v dvoch materských školách v Levickom okrese,“ pripomenul RÚVZ.
