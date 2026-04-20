Chorobnosť na respiračné ochorenia v Košickom kraji klesla
Chorobnosť na ARO je nižšia o 4,6 percenta a chorobnosť na CHPO klesla o 20,7 percenta.
Autor TASR
Košice 20. apríla (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v Košickom kraji uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim klesla. Vyplýva to z informácií, ktoré v pondelok zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach.
Chorobnosť na ARO je nižšia o 4,6 percenta a chorobnosť na CHPO klesla o 20,7 percenta. „V 16. kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 6106 ARO. Z toho bolo 274 CHPO. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Košice I, najnižšia v okrese Sobrance,“ uvádza RÚVZ s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 247 osôb.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v štyroch kolektívoch. Takzvané chrípkové prázdniny mali v troch materských školách v okresoch Košice IV, Michalovce a Sobrance, a v jednej základnej škole v okrese Trebišov.
