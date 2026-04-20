Pondelok 20. apríl 2026
Chorobnosť na respiračné ochorenia v Košickom kraji klesla

Autor TASR
Košice 20. apríla (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v Košickom kraji uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim klesla. Vyplýva to z informácií, ktoré v pondelok zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach.

Chorobnosť na ARO je nižšia o 4,6 percenta a chorobnosť na CHPO klesla o 20,7 percenta. „V 16. kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 6106 ARO. Z toho bolo 274 CHPO. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Košice I, najnižšia v okrese Sobrance,“ uvádza RÚVZ s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 247 osôb.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v štyroch kolektívoch. Takzvané chrípkové prázdniny mali v troch materských školách v okresoch Košice IV, Michalovce a Sobrance, a v jednej základnej škole v okrese Trebišov.
Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Zvládnete bez problémov diktát zo základnej školy?

SLAFKOVSKÝ ZARIADIL HETRIKOM VÝHRU: Montreal zvíťazil nad Tampou

Grácová obhájila titul na majstrovstvách SR novinárov v stolnom tenise

HRABKO: Od premiérov závisí, či sa nevrátia zlé vzťahy SR a Maďarska