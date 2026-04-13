Chorobnosť v Banskobystrickom kraji minulý týždeň stúpla
Najčastejšie boli choré najmenšie deti do piatich rokov veku.
Autor TASR
Banská Bystrica 13. apríla (TASR) - Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky i jej podobných ochorení (CHPO) v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) minulý týždeň stúpol. Oproti 14. kalendárnemu týždňu bol v prípade ARO vyšší takmer o 18 percent a CHPO o 33 percent. Informovala o tom v pondelok na webe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici regionálna hygienička Zora Kľocová Adamčáková.
RÚVZ evidoval spolu 3979 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1198,75 na 100.000 ľudí v starostlivosti hlásiacich lekárov. Najvyššiu zaznamenali v okrese Brezno. Z toho bolo chrípke podobných 275 ochorení, čo je chorobnosť 82,85 na 100.000 ľudí, najviac v okrese Veľký Krtíš. Najčastejšie boli choré najmenšie deti do piatich rokov veku.
K prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu došlo v okrese Revúca na jednej materskej a jednej základnej škole aj v škôlke v okrese Veľký Krtíš.
