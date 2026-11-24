< sekcia Regióny
Chorvátsky Grob hľadá zhotoviteľa dostavby a rekonštrukcie ZŠ
Lehota na predloženie ponúk je do 14. decembra.
Autor TASR
Chorvátsky Grob 24. novembra (TASR) - Dostavba a rekonštrukcia miestnej základnej školy (ZŠ) je predmetom výzvy na predloženie ponúk, ktorú vyhlásila obec Chorvátsky Grob v okrese Senec. Predbežná hodnota zákazky je 2.776.963,97 eura bez DPH. Výzvu zverejnili v utorok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, dodávka technologického vybavenia a inštalácia fotovoltickej elektrárne ako lokálneho zdroja na výrobu elektriny,“ uvádza sa vo výzve.
Lehota na predloženie ponúk je do 14. decembra. Obstarávateľ bude predložené ponuky vyhodnocovať na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality.
„Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, dodávka technologického vybavenia a inštalácia fotovoltickej elektrárne ako lokálneho zdroja na výrobu elektriny,“ uvádza sa vo výzve.
Lehota na predloženie ponúk je do 14. decembra. Obstarávateľ bude predložené ponuky vyhodnocovať na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality.