Chorvátsky Grob pracuje na zvýšení kapacít materských škôl

Bratislava 16. júna (TASR) - Chorvátsky Grob v okrese Senec pracuje na zvýšení kapacít materských škôl. V pláne sú dva nové priestory, ktoré by umožnili prijať viac detí. Obec o tom informovala na svojom webe.



"V septembri otvoríme materskú školu približne pre 50 detí v Monarskej aleji 2. Úplne novú škôlku budeme stavať v lokalite Toscana," priblížila starostka Vladimíra Vydrová. Termín ukončenia výstavby bude podľa jej najneskôr v decembri 2023, keď obec získa finančný príspevok. Tam by malo nájsť miesto ďalších 100 detí.



Podľa slov starostky je situácia s kapacitami v materských školách kritická nielen v Chorvátskom Grobe, ale aj v okolitých obciach a mestách. Aj z tohto dôvodu nemohli do škôlky prijať všetky deti, ktorých rodičia podali prihlášku.