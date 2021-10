V Chorvátskom Grobe spustia výstavbu novej veľkej telocvične

Chorvátsky Grob 5. októbra (TASR) – V obci Chorvátsky Grob v okrese Senec začínajú s výstavbou novej telocvične pri Základnej škole s materskou školou na Školskej ulici. V utorok slávnostne poklepali jej základný kameň. TASR o tom informoval prednosta obecného úradu Peter Matula.



V Chorvátskom Grobe, kde žije približne 7000 obyvateľov, dodnes nestojí ani jedna telocvičňa. Žiaci základných škôl na cvičenie využívajú triedy či iné priestory školy. „V lepšom prípade exteriérové ihriská," podotkol Matula.



Zmeniť to má nová telocvičňa, ktorá bude obec stáť viac ako 1,8 milióna eur, z toho 910.000 eur získala z Fondu na podporu športu. Zvyšné financie na výstavbu má obec z vlastných zdrojov a z bankového úveru. S výstavbou by sa malo začať už o niekoľko dní a ukončená by mala byť do konca októbra 2022.



„V obci časom pribudne aj ďalšia telocvičňa. Tá je súčasťou veľkého projektu rozšírenia kapacít Základnej školy Javorová alej. Projekt za viac ako štyri milióny eur sa začne realizovať ešte tento mesiac," uviedol prednosta.



Obec Chorvátsky Grob v tomto čase podľa jeho slov realizuje historicky najväčšie investície do školských stavieb. Ide o niekoľko projektov výstavby školských zariadení súčasne za viac ako 6,5 milióna eur.