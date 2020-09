Chorvátsky Grob vyhlásil výzvu na prístavbu ZŠ Javorová alej

Bratislava/Chorvátsky Grob 29. septembra (TASR) - Chorvátsky Grob v okrese Senec hľadá zhotoviteľa rozšírenia základnej školy Javorová alej v časti Čierna voda. Výzvu na predkladanie ponúk, ktorá sa týka prístavby školy a jedálne, rovnako tak realizácie vodozádržných opatrení, zverejnili v utorok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Zákazka je v tejto súvislosti rozdelená na dve časti - na zákazku na vodozádržné opatrenia s predpokladanou hodnotou 149.973,49 eura bez DPH a prístavbu ZŠ a jedálne s odhadovanou výškou investície 2.040 542,38 eura bez DPH na výstavbu trojpodlažnej budovy (rozšírenie počtu učební) a jednopodlažného objektu rozširujúceho kapacity kuchyne a jedálne.



Pounuky môžu záujemcovia predkladať na obe časti, termín majú do 26. októbra 2020.



Obec ohlásila nedávno miliónové investície do školských zariadení. Okrem rozširovania novej školy chce samospráva tiež zvýšiť kapacity budovy ZŠ na Školskej ulici. Celkovú investíciu do oboch školských objektov odhadla samospráva na 6,5 milióna eur.