Chorvátsky Grob zvýšil kapacitu základnej školy o takmer 200 miest

Bratislava 12. septembra (TASR) - Chorvátsky Grob zvýšil kapacitu základnej školy (ZŠ) o takmer 200 miest. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.



Podľa slov hovorkyne na zvýšenie kapacity miest základných škôl získal BSK z eurofondov 63 miliónov eur. Obec tak dostala podporu vo výške tri milióny eur na vybudovanie prístavby a nadstavby ZŠ Javorová Alej. Vzniklo osem kmeňových tried a štyri učebne. Kapacita školy sa zvýšila zo súčasných 344 na 520 žiakov. Rozšírila sa aj jedáleň a kapacita kuchyne. Súčasťou projektu je aj novostavba telocvične.



Forman dodala, že obec v rámci projektu realizovala aj prvky zelenej infraštruktúry, vďaka čomu dôjde k adaptácii na zmenu klímy. Malo by sa znížiť prehrievanie obce a vybudované prvky by mali zároveň efektívne zadržiavať dažďovú vodu. "Išlo o vybudovanie retenčnej nádrže, závlahového systému v areáli školy a škôlky, ako aj zelenej strechy na budove škôlky," doplnila.



Spresnila, že nové projekty škôl sa budujú ako smart školy a zahŕňajú aj prvky zelenej infraštruktúry. Ukončené by mali byť do konca roka 2023. Spoločne by malo vzniknúť 214 kmeňových tried, čo by malo pokryť viac ako polovicu z chýbajúcich kapacít.