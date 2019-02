Chorých na akútne respiračné ochorenia v Žilinskom kraji pribudlo

Chrípku a chrípke podobné ochorenia hlásili lekári u 2162 osôb, čo predstavuje 512,28 chorých na 100.000 obyvateľov.

Žilina 16. februára (TASR) - Lekári nahlásili v tomto týždni v Žilinskom kraji spolu 11.500 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2725,98 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom tak chorobnosť vzrástla o 3,5 percenta. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.



Vzostup chorobnosti zaznamenali epidemiológovia najmä v okrese Bytča (plus 42,5 percenta) a u šesť- až 14-ročných (plus 8,9 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine nula až päťročných (7634,9 chorých na 100.000 obyvateľov). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,4 percenta chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín.



Chrípku a chrípke podobné ochorenia hlásili lekári u 2162 osôb, čo predstavuje 512,28 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom evidujú epidemiológovia vzostup chorobnosti o 4,10 percenta, a to najmä vo vekovej skupine šesť- až 14-ročných, kde stúpla o 28 percent a v okrese Čadca, kde vzrástla o 86,8 percenta. Najvyššiu vekovo špecifickú chorobnosť zaznamenali v skupine nula až päťročných, čo predstavuje 1512,37 chorých na 100.000 obyvateľov.