Chorých na chrípku je v Žilinskom kraji menej

Žilina 3. apríla (TASR) - Chorých obyvateľov na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípku v Žilinskom kraji bolo minulý týždeň v porovnaní s tým predošlým menej. Epidemiológovia pokles chorobnosti na ARO a chrípku zaznamenali najmä v okrese Turčianske Teplice. TASR o tom v stredu informovala Renáta Kortišová z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.



Lekári nahlásili uplynulý týždeň v rámci Žilinského kraja spolu 4885 ARO, chorobnosť tak predstavuje 1479 chorých na 100.000 obyvateľov. "Celkovo sme v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zaznamenali pokles chorobnosti o 16,66 percenta. Pokles chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Turčianske Teplice, a to o 51,74 percenta," priblížila Kortišová.



Najvyššiu vekovo špecifickú chorobnosť na ARO epidemiológovia zaznamenali vo vekovej skupine detí do päť rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,4 percenta chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín.



Chrípku a chrípke podobné ochorenia v uplynulom týždni lekári hlásili u 390 osôb, chorobnosť tak bola na úrovni 118,1 chorého na 100.000 obyvateľov. "Celkovo sme v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zaznamenali pokles chorobnosti o 33,11 percenta. Pokles chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Turčianske Teplice, a to o 89,62 percenta," doplnila Kortišová.



Pokles chorobnosti zaznamenal RÚVZ vo všetkých vekových skupinách, najmä u 20- až 59-ročných. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do päť rokov.