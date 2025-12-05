Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Choval chránené korytnačky a papagáje, polícia ho chce obžalovať

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ich spoločenská hodnota bola stanovená na takmer 23.000 eur.

Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Vyšetrovateľ enviropolície podal prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na 53-ročného muža z Hlohovca pre prečin porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Obvinený si mal do októbra 2023 zaobstarať, držať a chovať v rodinnom dome a na priľahlých pozemkoch v Hlohovci sedem živých jedincov korytnačky zelenkastej a deväť živých jedincov papagája žako kongo a ara marakana. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

„Počas domovej prehliadky v novembri 2023 sme u obvineného objavili aj jeden neživý exemplár korytnačky zelenkastej a tri neživé exempláre papagája ara marakana. Všetky exempláre chránených živočíchov boli držané bez označenia a bez príslušných dokladov,“ priblížil hovorca. Obvinený mal podľa neho zámerne odňať a znovu neoprávnene použiť nezameniteľné označenia chránených exemplárov.

Ich spoločenská hodnota bola stanovená na takmer 23.000 eur. „Upozorňujeme, že akékoľvek nakladanie s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín je podmienené povoleniami a rozhodnutiami príslušných štátnych orgánov. Porušenie týchto pravidiel môže byť potrestané odňatím slobody až na päť rokov,“ doplnil Hájek.
