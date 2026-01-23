< sekcia Regióny
Chovatelia rýb vítajú snahu poľovníkov o rozumnú reguláciu kormoránov
Za obdobie rokov 2021/2022 až 2023/2024 vyčíslil znalec priame škody na rybách vo výške takmer 9,6 milióna eur, škoda na reprodukcii a produkcii bola takmer 18,2 milióna eur.
Autor TASR
Žilina 23. januára (TASR) - Združenie chovateľov rýb na Slovensku (ZCHRS) pozitívne vníma snahu Slovenskej poľovníckej komory (SPK) o rozumnú a legislatívne podloženú reguláciu jedného z najpočetnejších rybožravých predátorov na Slovensku kormorána veľkého. ZCHRS tak reaguje na informačný leták SPK, ktorý spresňuje podmienky lovu kormoránov. Informoval o tom Ján Išky zo ZCHRS.
„Dlhodobo vysoké stavy kormorána výrazne negatívne ovplyvňujú stav rýb v riekach a vodných plochách a ohrozujú viaceré pôvodné druhy, ktoré sa nachádzajú na pokraji vyhynutia. Účinná regulácia môže prispieť k obnove života vo vodných ekosystémoch a k stabilizácii ichtyofauny. Iniciatívu SPK považujeme za dôležitý krok k vyváženému manažmentu prírody, ZCHRS je pripravené odborne spolupracovať pri hľadaní udržateľných riešení,“ zdôraznil Išky.
Odstrel a plašenie kormorána veľkého je počas tejto zimnej sezóny v zmysle výnimky Ministerstva životného prostredia SR jednoduchší. Od 1. septembra do 15. marca sa môže na Slovensku usmrtiť 1800 kusov kormorána veľkého. SRZ vyplatí za každého odstreleného kormorána 25 eur.
Užívateľ poľovného revíru musí mať podpísanú zmluvu o spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom (SRZ). Poľovníci budú o usmrtených jedincoch viesť evidenciu (dátum odstrelu, názov lokality, počet ulovených jedincov, názov užívateľa poľovného revíru). SPK každoročne do konca apríla doručí ministerstvu správu o realizácii výnimky za predchádzajúcu poľovnícku sezónu so sumárnymi údajmi.
Časti zobákov zo zastrelených kormoránov odovzdajú poľovníci protokolárne miestnym a mestským rybárskym organizáciám, ktoré ich doručia do ústredia SRZ v Žiline spolu s vyplneným formulárom. Vyplnený formulár musia poslať SRZ elektronicky aj užívatelia poľovných revírov.
Za obdobie rokov 2021/2022 až 2023/2024 vyčíslil znalec priame škody na rybách vo výške takmer 9,6 milióna eur, škoda na reprodukcii a produkcii bola takmer 18,2 milióna eur. Podľa predchádzajúcej výnimky z roku 2021 bol proces odstrelu a rušenia kormorána zložitý a v praxi takmer nevykonateľný. V minulej zimnej sezóne (2024/2025) sa na Slovensku odstrelilo len 66 kormoránov.
