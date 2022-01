Chovateľskú sezónu v žrebčíne Topoľčianky otvoril lipicanský žrebček

Topoľčianky 19. januára (TASR) – Lipicanský žrebček Favory XX-1 otvoril tohtoročnú chovateľskú sezónu v Národnom žrebčíne Topoľčianky. Prvé žriebä v tomto roku sa narodilo v utorok (18.1.) ráno v objekte Hostie. Favory XX-1 po novozaradenom žrebcovi 113 Favory XX Sofija otvoril nielen chovateľskú sezónu v žrebčíne, ale aj chovateľskú "kariéru" jeho otca, ktorého je prvým potomkom, informovalo vedenie žrebčína. Matkou žrebčeka je elitná kobyla 743 Gidra zo vzácnej rodiny Gidrana. Je to už jej piate žriebä.



Favory XX Sofija je predstaviteľom maďarskej vetvy Favory II (1949). Matka žrebca 728 Sofija je predstaviteľkou rodiny Stornela. Otec žrebca, ktorého mnohí poznajú pod športovým menom Tobiáš, bol odpredaný do Rakúska, kde dodnes pôsobí v súkromnom chove. V Topoľčiankach dosiahol stupeň drezúry T. Žrebec Favory XX Sofija absolvoval skúšky výkonnosti v roku 2018 vo výslednej triede ELITA. Do chovateľského programu Národného žrebčína Topoľčianky bol zaradený v roku 2020.