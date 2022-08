Chrámec naďalej trápi sucho a nedostatok vody v studniach

Chrámec 16. augusta (TASR) - Obyvateľom obce Chrámec v okrese Rimavská Sobota naďalej komplikuje život mimoriadne sucho a nedostatok vody v studniach. Ako pre TASR uviedla starostka Marta Benedeková, problémy sú aj s núdzovými dodávkami pitnej vody.



Mimoriadnu situáciu pre nedostatok vody vyhlásila samospráva ešte 27. júna v reakcii na dlhotrvajúce sucho a nedostatok vody v studniach. V Chrámci doposiaľ chýba vodovod, voda v studniach navyše nie je pitná a obyvatelia ju pre vysoké hodnoty dusičnanov a dusitanov využívajú len ako úžitkovú. V čase mimoriadnej situácie vozia pitnú vodu do obce cisterny.



"Problém je aj s dovozom pitnej vody. Minulý týždeň prišla cisterna raz, tento týždeň ešte neprišla," skonštatovala starostka s tým, že od vodárov požadovali dodávku pitnej vody trikrát do týždňa. Najhoršia situácia je podľa jej slov v obecných nájomných bytoch, v ktorých žije vyše 80 ľudí.



Samospráva vidí dlhodobé riešenie problému so suchom a chýbajúcou pitnou vodou vo vybudovaní vodovodu. V minulosti sa chcela uchádzať o dotáciu na projekt, ktorý by pitnou vodou zabezpečil aspoň časť domov. Na vypracovanie projektovej dokumentácie však obec s približne 460 obyvateľmi nenašla dosť financií.